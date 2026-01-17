Sovraffollato la vigilia di Capodanno e risse a Natale: il Questore chiude la discoteca di Sestriere [VIDEO]

Licenza sospesa per una settimana al Tabata di Sestriere. Il provvedimento, firmato dal Questore di Torino, è scattato dopo una serie di controlli condotti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato gravi criticità in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Il caso più eclatante risale alla notte tra il 30 e il 31 dicembre, quando è stato segnalato un sovraffollamento all’interno del locale: a fronte di una capienza massima di 775 persone, il conta-persone ha registrato 1142 presenze. Un dato che ha fatto scattare l’allarme per l’incolumità degli avventori.

Il controllo si aggiunge a un episodio avvenuto pochi giorni prima, la sera di Natale, quando una lite degenerata tra circa 80 persone all’interno del locale e nelle sue pertinenze è sfociata in una vera e propria rissa. Alcuni dei partecipanti si sarebbero colpiti con bottiglie di vetro sottratte dal bancone. Due uomini sono rimasti feriti con colpi da arma da taglio alla schiena, riportando lesioni giudicate guaribili in 10 e 14 giorni.

Infine, durante un’ispezione del 11 gennaio svolta con i Vigili del Fuoco, sono emerse ulteriori irregolarità: estintori ed impianti non controllati, carenza di formazione del personale addetto all’evacuazione e alla prevenzione incendi.

Per questi motivi la Questura ha disposto la sospensione della licenza per pubblici spettacoli e feste da ballo con la chiusura effettiva per sette giorni, a partire dal 16 gennaio.