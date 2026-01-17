Esplosione nella notte in via Don Bosco: paura in quartiere, danni a negozio e auto

Un boato ha interrotto il sonno dei residenti di via Don Bosco, a Torino, nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. Intorno alle 2 un ordigno artigianale è esploso davanti al civico 106, causando diversi danni ma, fortunatamente, nessun ferito.

La deflagrazione ha mandato in frantumi la vetrina di un locale, danneggiato il portone d’ingresso del condominio e colpito alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi.

L’origine dell’ordigno sarebbe dolosa, ma al momento restano aperti tutti gli scenari: potrebbe trattarsi di un atto dimostrativo, di una ritorsione mirata o anche di un gesto isolato di natura vandalica. Non è ancora chiaro se l’obiettivo fosse il negozio, il condominio o un singolo residente.



L’esplosione ha generato grande preoccupazione tra gli abitanti del quartiere, molti dei quali sono scesi in strada poco dopo il boato. Le indagini sono ora nelle mani della Digos e degli investigatori della Scientifica, che analizzeranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e cercheranno di identificare la tipologia precisa dell’ordigno utilizzato.