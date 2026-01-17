Raid vandalici nel cantiere del Cinema Trento di Torre Pellice: scatta la videosorveglianza

Dopo il secondo atto vandalico in cantiere l’azienda ha chiesto al Comune di poter installare un sistema di videosorveglianza. L’area in cui si sta svolgendo la ristrutturazione del Cinema Trento è stata presa di mira, infatti, nelle scorse settimane, da un gruppetto di persone che è entrato più volte manomettendo o portando via piccola attrezzatura.

“Abbiamo risposto favorevolmente alla proposta della Scc di Mondovì di installare un sistema di videosorveglianza per tenere sotto controllo il cantiere. Questo ci aiuterà ad avere prove per individuare i responsabili. Il nostro sospetto è che si tratti di un gruppo di ragazzi che già ha compiuto atti analoghi” prospetta la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio.

Il primo atto vandalico al Cinema Trento si è verificato nelle festività, tra Natale e Capodanno. Il secondo solo la settimana scorsa: “Si sono ‘divertiti’ a scaricare e a cuocere la polvere di un estintore dentro il forno a microonde che gli operai usavano per prepararsi qualcosa di caldo – racconta Allisio –. L’episodio ha provocato il blackout del cantiere, scoperto il giorno successivo dalla ditta”

La Scc ha installato il sistema di videosorveglianza a sue spese: “L’azienda è attrezzata per far fronte a situazioni analoghe che però credevano che non si sarebbero verificate in un piccolo paese come il nostro – aggiunge la sindaca –. Il messaggio che voglio arrivi ai ragazzi e alle loro famiglie è che la noia non giustifica azioni che creino danni alla comunità”.