Controlli contro i furti di rame e le violazioni ambientali: multa da oltre 5000 euro per un'azienda

A Torino il personale della Squadra Informativa compartimentale ha indagato il legale rappresentante di una ditta di recupero di rifiuti metallici della provincia. Il controllo amministrativo ha rilevato la violazione in materia ambientale, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. A seguito degli accertamenti è stata fatta una multa di 5.256 euro, per irregolarità nella gestione della documentazione ambientale.