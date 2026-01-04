Colonia felina bruciata, è gara di solidarietà. Nichelino dice no alla Tari sui cani

E' una ferita ancora aperta, dopo la devastazione e le fiamme che hanno distrutto la colonia felina nella notte di Capodanno, ma a Nichelino è partita la gara di solidarietà per aiutare i volontari e le volontarie.

Aiuti e solidarietà da più parti

Nel giro di pochissimi giorni sono arrivate nuove cucce e materiali di protezione. Quattro casette sono state subito donate dall'associazione I GattAstri di Piossasco, altre invece provengono da Grugliasco e da altre realtà della provincia. Purtroppo ci sono ancora diversi gatti dispersi. "Tanto lavoro e tanta strada da fare ancora, ma abbiamo dimostrato di essere una meravigliosa comunità", ha dichiarato l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola. "Purtroppo mancano ancora all'appello una decina di gatti, ma speriamo possano tornare presto. Nei prossimi giorni continueremo a ripristinare quanto distrutto. Per ora una sola parola: grazie di cuore a chi ci sta aiutando".

Ancora diversi i gattini dispersi

L'episodio, però, continua a suscitare indignazione e non solo sui social, perché non si è trattato di un errore o di una bravata: è stato appiccato un fuoco, che ha bruciato anche la vegetazione circostante e solo per fortuna l'incendio non ha avuto conseguenze ancora peggiori. Nelle scorse ore uno dei gatti è stato trovato ferito ad una zampa e curato, la speranza è che i felini, spaventati, siano riusciti a scappare ma stiano bene, anche se mancano certezze.

Cani e Tari, scoppia la polemica

Restando in tema di amici a quattro zampe, a Nichelino è polemica per le dichiarazione del consigliere di minoranza Sabino Novaco, che ha lanciato la proposta di una quota sulla Tari per i cani, come succede per le persone. Un'idea rispedita al mittente da Verzola: "A Nichelino non ci sarà nessuna tassa sui cani. Quella proposta non parla di pulizia o servizi, parla di punizione e odio verso gli animali. E' una posizione aberrante e fuori dalla realtà, che non può trovare spazio".

Sulla questione sono intervenuti con un comunicato congiunto anche il MoVimento 5 Stelle e il gruppo Insieme per Nichelino: "Il decoro urbano e la gestione dei rifiuti sono temi su cui la città ha ampi margini di miglioramento e su cui è necessario lavorare con serietà, individuando soluzioni concrete, efficaci e realmente vantaggiose. Riteniamo che questi obiettivi si possano raggiungere solo attraverso una migliore organizzazione dei servizi, maggiore attenzione al rispetto delle regole e politiche che incentivino i comportamenti corretti, non certo ricorrendo a misure punitive generalizzate nei confronti dei possessori di animali o di qualsiasi altra categoria di cittadini. Il benessere animale e il decoro urbano non sono in contrapposizione, ma devono procedere insieme, con buon senso e responsabilità".