Tragedia in via Gramegna: il monossido di carbonio uccide una 50enne

Tragedia nel quartiere Pozzo Strada di Torino. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto verso le 11.30 di oggi, domenica 4 gennaio, al civico 2 di via Gramegna, dove è stata ritrovata una donna di 50 anni deceduta.

Intossicazione da monossido di carbonio

Quasi certo che a causare il decesso sia stata una intossicazione da monossido di carbonio. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna si sarebbe addormentata nella sua stanza con un braciere acceso e sarebbe morta nel sonno a seguito delle inalazioni di monossido.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi necessari ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.