Tragedia alla stazione di Settimo: persona investita e uccisa dal treno

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio 2026, alla stazione di Settimo Torinese per una persona investita dal treno.

Inutili tutti i soccorsi

L'uomo è deceduto: ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, anche se quasi certamente si è trattato di un suicidio. Di sicuro sono risultati inutili tutti i soccorsi: l'allarme è scattato attorno alle 15.

A seguito dell'accaduto, si registrano forti rallentamenti e cancellazioni lungo la tratta ferroviaria Torino-Milano.