Disastro di Capodanno a Crans Montana, uno dei feriti in arrivo a Torino

"Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate": lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al Tg2 a proposito del dramma di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. A perdere la vita sono stati Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Sofia Prosperi, Riccardo Minghetti e Chiara Costanzo, tutti giovani tra i 15 e i 17 anni.

Uno dei feriti in arrivo a Torino

"I feriti invece stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda di Milano e una a Torino", ha aggiunto Tajani: probabile sia il Cto l'ospedale torinese. "Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall'Aeronautica militare", ha sottolineato il ministro degli Esteri.