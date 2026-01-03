 / Cronaca

Cronaca | 03 gennaio 2026, 17:13

Resta bloccato con il cane a quasi 3 mila metri di quota: portati in salvo dai Vigili del fuoco

L'intervento dell'elicottero Drago presso il bivacco Sigot, in alta Val di Susa

L'intervento dell'elicottero Drago nei pressi del bivacco Sigot

Un intervento di soccorso è stato eseguito nella mattinata di oggi, sabato 3 gennaio 2026, dal personale del nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco per il recupero di un escursionista in difficoltà, rimasto bloccato nei pressi del bivacco Sigot, in alta Val di Susa. 

Il personale, mediante l’utilizzo dell’elicottero Drago, ha recuperato una persona ed il suo cane a circa 2900 metri di altitudine. I due sono stati successivamente trasportati a valle per gli accertamenti necessari.

redazione

