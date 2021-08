Aggredisce e rapina un connazionale in via Stradella, 29enne nigeriano arrestato

Ha avvicinato un ventenne, suo connazionale, che stava chiacchierando con degli amici al di fuori di un locale di via Stradella, e gli ha chiesto una sigaretta. Ma era solo una scusa: l’uomo, un ventinovenne nigeriano, con la complicità di altre persone che accerchiavano la vittima, gli strappava violentemente il borsello di dorso e, dopo averlo colpito con un pugno al volto, si allontanava.

La vittima, ripresosi dal colpo ricevuto, cercava aiuto e lo trovava in una pattuglia della Polizia di Stato che stava transitando a poca distanza. Gli agenti inseguivano immediatamente l’autore del fatto: questi, vistosi raggiunto, impugnava delle bottiglie di vino che aveva con sé e le brandiva contro gli operatori. Cercava di colpirli in modo da guadagnare la fuga ma con non poca difficoltà veniva reso inoffensivo.

Nella colluttazione, un agente riportava delle escoriazioni al braccio. Una volta all’interno della Volante di servizio, il ventinovenne continuava la sua azione violenta, danneggiando con i piedi gli interni della vettura e sputando all’indirizzo dei poliziotti: questi ultimi riuscivano a riconsegnare alla vittima il borsello, dal quale però mancavano delle banconote per un valore complessivo di 200 euro.

Il ventinovenne è stato arrestato per rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre al danneggiamento aggravato.