Si è spento il maestro capellone Gianni Milano: poeta beat, attivista e innovatore della pedagogia

Si è spento all’età di 87 anni Gianni Milano, anima della Torino Beat, attivista, educatore e pedagogista, poeta e insegnante. Nato a Mombercelli, nell’astigiano, nel 1938, si trasferisce a Torino con la famiglia nel dopo guerra. In città e dintorni è stato per 40 anni maestro di bambini e adolescenti con metodi innovativi di educazione ispirate al pedagogista francese Celestin Freinet. Fu fondatore in città del Movimento di Cooperazione Educativa.

"Maestro capellone"