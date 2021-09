Revel Nutini (FdI): "Il mio programma: sicurezza, commercio, trasporti e casa popolari" [VIDEO]

Andrea Revel Nutini, candidato alle elezioni del 3 e 4 ottobre per il Consiglio comunale di Torino con Fratelli d'Italia, presenta da Porta Palazzo, luogo-simbolo "delle promesse non mantenute dall'amministrazione 5 Stelle", il suo programma elettorale. Al primo punto, non a caso, spicca la sicurezza: "Occorre un presidio sul territorio, far sì che i cittadini non abbiano paura di uscire di casa, in certe zone, la sera. Le telecamere non bastano, serve la vigilanza. Anche nei parchi".

Tra i temi più urgenti su cui la prossima giunta dovrà intervenire, per Revel Nutini non può mancare il commercio, con una rinnovata attenzione alle partite IVA e ai piccoli esercenti: "Stiamo lavorando per la rottamazione della cartelle esattoriali Soris", spiega.

Al centro del programma per i prossimi cinque anni, anche le agevolazioni sui trasporti per le categorie più in difficoltà (specialmente i taxi, mediante l'utilizzo di voucher per disabili, anziani e donne in gravidanza) e l'assegnazione delle case popolari alle famiglie in attesa. "Torino torna a splendere", lo slogan lanciato da Revel Nutini invitando i cittadini alle urne.