Blitz in un centro scommesse, arrestato il rapinatore che a febbraio aveva aggredito un'anziana in via Tirreno

Il momento della rapina all'anziana in via Tirreno

Aveva avvicinato alle spalle una signora anziana in via Tirreno, scaraventandola a terra per poi rubarle la borsa al cui interno c'erano documenti, bancomat e il telefono cellulare. Si era poi dato alla fuga, utilizzando nelle ore successive la carta trovata tra la refurtiva per effettuare alcuni prelievi per 2000 euro. Ma un pagamento presso un bar-centro scommesse di Santa Rita gli è stato fatale.



La Polizia ha individuato e arrestato l’autore della rapina avvenuta a fine febbraio: si tratta di un cittadino marocchino di 22 anni che ora si trova in carcere con l'accusa di rapina aggravata, ma anche di uso indebito di carta di pagamento.

Sospettando che il malvivente fosse un cliente abituale deI centro scommesse, i poliziotti lo hanno tenuto d'occhio e lo hanno fermato - proprio all'interno del bar -in possesso di 300 euro in contanti, un telefono cellulare acquistato alcune ore dopo la rapina e un ordinativo di un bonifico di circa 1.000 euro verso il Marocco, effettuato sempre nelle ore successive alla rapina.