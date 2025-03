L'ultimo desiderio di Nicola, super tifoso del Toro: il saluto davanti al Filadelfia e un inchino davanti alla "sua" Maratona [FOTO e VIDEO]

Nicola aveva 59 anni e una grande passione: quella per il Toro. Tanto da decidere di prendere casa proprio nelle vicinanze dello Stadio Filadelfia, quello che dà il nome all'intero Borgo di Torino Sud e che ha ospitato le gesta del Grande Torino di capitan Valentino Mazzola.

L'ultimo desiderio di Nicola Mansi

Nicola Mansi è morto nei giorni scorsi, vittima di una malattia che non gli ha lasciato scampo nonostante una battaglia combattuta per anni. Ma ha espresso un ultimo desiderio che nella giornata di oggi è stato realizzato: poter passare vicino, per un'ultima volta, ai due luoghi del suo cuore. Sia il vecchio Fila, che ormai accoglie soltanto gli allenamenti della prima squadra guidata da Vanoli e poi un saluto ai piedi della Curva Maratona, quella che i tifosi del Toro chiamano "casa".

Desideri espressi e che, nella giornata di oggi, sono stati fatti rispettare da amici e partenti in un'atmosfera di grande commozione, accolti da una giornata di sole dopo giorni di pioggia e freddo. Ora Nicola sarà in mezzo ai suoi eroi, quelli che ha applaudito e rimpianto per tante celebrazioni del 4 maggio, proprio allo stadio Filadelfia.

Le note di "Quel giorno di pioggia"

"Forza vecchio cuore granata" è il coro che si è sollevato tra i presenti, dopo che nell'aria sono state diffuse le note di "Quel giorno di pioggia", brando dei Sensounico dedicato al Grande Torino e alla Tragedia di Superga. Oltre un centinaio le persone presenti, tantissimi con le sciarpe del Toro, ma non sono mancati alcuni rappresentanti della tifoseria genoana, da sempre gemellata, con il Grifone che sbucava da sotto i giubbotti.

Gli applausi hanno accolto l'arrivo del carro funebre, che in retromarcia è riuscito a farsi spazio tra i cantieri che in questo periodo stanno interessando la pista ciclabile di via Filadelfia.