Dal 14 al 17 ottobre a Rivoli va in scena la Festa della Birra

Dal 14 al 17 ottobre si terrà nei iardini Falcone di via Sestriere a Rivoli la Festa della Birra. Appuntamento con street food, cucine on the road , specialità internazionali, musica live e birrifici artigianali italiani ed esteri.

Si potranno gustare i piatti della Sicilia, Puglia, Emilia Romagna e quelli internazionali della Spagna, Grecia, Polonia, Brasile , Argentina, Messico, India... Decine di etichette di birre artigianali internazionali saranno protagoniste della manifestazione, un appuntamento per gli appassionati e per tutte le famiglie.

L’evento si svolge nel rispetto delle norme anti Covid ed è organizzato da Azzurra Snc con il Patrocinio del Comune di Rivoli e Tourismovest.