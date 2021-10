Il Mercato del Re protagonista domenica 24 a Venaria Reale

Continuano le proposte a tema #green della Venaria Reale, dedicate alla valorizzazione del rapporto tra uomo ed ecosistema e mirate a sensibilizzare i visitatori sulle problematiche ambientali, per vivere un tempo sostenibile.

Domenica 24 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, la Reggia di Venaria ospita all’interno dei suoi Giardini Il Mercato del Re, un’iniziativa in collaborazione con Slow Food Piemonte-Valle d’Aosta, che propone un vero e proprio mercato di produzioni di piccola scala a salvaguardia della biodiversità. Ospitato nel “Boschetto delle Curiosità Botaniche”, in prossimità degli Orti del più vasto Potager Royal d’Italia, Il Mercato del Re riunisce i piccoli produttori locali al fine di raccontare il valore storico e culturale delle tradizioni culinarie, di cibi e bevande tipici del territorio piemontese e valdostano.

I prodotti proposti in vendita al mercato non sono soltanto di alta qualità, ma tutelano l'ambiente grazie a metodi di produzione sostenibili, oltre a sostenere con la giusta remunerazione il duro lavoro dei piccoli produttori e assicurare il benessere animale. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare e degustare i prodotti in vendita, nonché di partecipare a visite guidate condotte da una guida naturalistica, che accompagna i visitatori negli Orti alla scoperta dei colori e delle specie vegetali che caratterizzano l’autunno.

In occasione de Il Mercato del Re, nella giornata di domenica 24 ottobre sarà possibile accedere ai Giardini della Reggia al costo di 2 euro.

Per maggiori informazioni: www.lavenaria.it