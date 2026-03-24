Teatro, Cotroneo racconta il duello verbale tra un'insegnante e la sua alunna

"La denuncia" è uno spettacolo teatrale firmato da Ivan Cotroneo che tratta i temi del consenso, del rispetto, della manipolazione e del ricatto emotivo. E' una storia d'impatto, ruvida, che vede protagoniste una professoressa e una sua studentessa, impegnate in un serrato duello verbale dai toni thriller.

In scena da questa sera e fino a domenica 29 marzo al Teatro Gobetti per la stagione del Teatro Stabile, lo spettacolo ha per protagoniste Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra.

Tra seduzione, manipolazione e ambiguità del consenso, la narrazione si sviluppa in tre quadri ricchi di colpi di scena, in cui la verità si frantuma e si ricompone continuamente. Ne emerge un racconto contemporaneo, capace di inquietare, far riflettere ed emozionare.

La messinscena si avvale delle scene di Monica Sironi, dei costumi firmati da Alberto Moretti, del disegno luci di Gianfilippo Corticelli e delle musiche originali composte da Gabriele Roberto. La produzione è a cura di Diana Or.i.s.

"Questo testo – racconta Ivan Cotroneo – esplora temi come il consenso, il rispetto, la manipolazione e il ricatto emotivo, che possono insinuarsi nel rapporto tra docente e discente. Un legame in cui la seduzione può emergere, talvolta in modo innocente, come strumento di persuasione intellettuale o processo maieutico; altre volte, invece, si trasforma in abuso di potere e violenza".

Si tratta di un testo teso, con un finale sorprendente: una sfida dialettica tra due donne di età diverse, che solo alla fine rivelano una vicinanza inattesa. Il tema affrontato è di grande attualità: il tono è quello di un mistero da ricostruire, ma un improvviso colpo di scena trasforma la vicenda, da quasi processuale, in una dichiarazione d’amore.

LA DENUNCIA

scritto e diretto da Ivan Cotroneo

con Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra

Teatro Gobetti, via Rossini 8

Da martedì 24 a domenica 29 marzo

Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 16

Info: tel. 011.5169555 – numero verde 800.235333

email www.teatrostabiletorino.it