Con Anteprima Floreal la Palazzina di Stupinigi diventa la casa del verde e del florovivaismo

Per il quinto anno consecutivo Anteprima Floreal prende casa nella magnifica Palazzina di Caccia di Stupinigi, settecentesca residenza sabauda del Comune di Nichelino e Patrimonio Unesco, ospitando alcuni dei migliori florovivaisti italiani. La manifestazione, organizzata da Orticola Piemonte, è in programma venerdì 27 (dalle 10 alle 19.30) sabato 28 e domenica 29 marzo (dalle 9.30 alle 19. 30 entrambi i giorni).

Un tuffo nella natura e nel green

Un vero e proprio tuffo nei colori e nei profumi della Natura, generatrice di bellezza e fonte di benessere psicofisico. Proprio in un’ottica terapeutica, in occasione della manifestazione venerdì 27 marzo (ore 14.30) sarà inaugurato il “Giardino della Ricerca” presso l’area verde dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Realizzato da Orticola del Piemonte, grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando ReAzioni, il Giardino della Ricerca si inserisce nell’ambito di Candiolo Cares, il programma della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro dedicato alla qualità della vita dei pazienti oncologici e dei loro caregiver. Uno spazio verde accessibile a pazienti, familiari e operatori sanitari, pensato per offrire un luogo di rigenerazione e contatto con la natura all’interno dell’Istituto.

Una quarantina di espositori da tutta Italia

La tre giorni di Anteprima FLOReal alla Palazzina di Caccia di Stupinigi vedrà la presenza di circa 40 espositori: accanto alle eccellenze florovivaistiche provenienti da tutta Italia, con una maggiore rappresentanza dal Piemonte, si aggiungeranno alcune interessanti realtà artigiane di arredo da giardino. Una vera e propria “Anteprima”, in vista delle manifestazioni FLOR, che si terrà al Parco del Valentino di Torino, e il Festival del Verde, nel mese di maggio, e FLOReal che si terrà nuovamente alla Palazzina di Caccia di Stupinigi nel mese di ottobre.

Molto ampia e variegata la proposta di piante e fiori: collezioni di rose e ortensie di ogni tipo, violette e peonie, piante verdi e fiorite da interno ed esterno, cactacee e succulente, erbacee perenni e graminacee ornamentali. Ma anche piante alpine, piante aromatiche e peperoncini, piante mellifere, agrumi orchidee e tillandsie, oltre ad alcune chicche come gli aceri giapponesi, i bulbi di Scilla e varietà rare di Anthurium da foglia provenienti dal Sud America e molto altro ancora.

Non solo piante ma anche diverse proposte di arredi da giardino, dalle ceramiche all’oggettistica a tema floreale, dai cuscini per arredo, per meditazione e yoga ai fiori recisi e ghirlande fatte a mano, fino ai vasi e alle attrezzature agricole. Una vera e propria Festa della bellezza aperta a tutti coloro che vogliono lasciarsi trasportare dal richiamo della Natura e godersi un momento di relax colorato e profumato a pochi passi dal caotico centro cittadino.

La tre giorni di Anteprima FLOReal vivrà anche di cultura e formazione del verde con Flor Academy, un programma di talk e workshop a tema green in compagnia di alcuni dei principali vivaisti presenti alla manifestazione.

Spazio anche a talk e worshop

Tanti gli argomenti trattati dai talk come quello incentrato sui Bonsai e quello sull’affascinante mondo delle piante resilienti. Si parlerà del fiore di ciliegio, simbolo storico e folkloristico del Giappone, ma anche dei giardini aromatici urbani e delle talee, piante da interno dalle tante potenzialità, fino a un approfondimento sul sempre purtroppo attuale tema dei cambiamenti climatici con un focus su un progetto europeo di trasformazione urbana a Nichelino.

I workshop permetteranno ai partecipanti di mettere letteralmente le mani nella terra accompagnati passo dopo passo dagli esperti. Dal workshop di ceramica informale a quello sulla tintura botanica e restyling, dal laboratorio per creare profumati e fantasiosi mazzolini primaverili a quello per creare un terrarium.

Si potranno poi creare sfere di Primavera con piante e muschio vivo, imparare a rinvasare le piante grasse e a potare i bonsai, dare vita a elementi decorativi personalizzati a base di fiori, foglie e fili d’erba fino al laboratorio per creare una talea da interno. Anteprima FLOReal ospiterà una golosa area ristoro per una pausa di gusto tra un fiore e l’altro, grazie alla presenza di stand e food truck con eccellenze gastronomiche del territorio, oltre a una selezione di vini e birre.