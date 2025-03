Il cantiere della ciclabile ha le ruote sgonfie? I residenti di Borgo Filadelfia cominciano a lamentarsi dell'attesa e dei parcheggi [FOTO]

Adesso la gente comincia a perdere la pazienza. Sono oltre due mesi che ormai, in via Filadelfia, il cantiere per il rifacimento della pista ciclabile sta tenendo in ostaggio la zona che si trova attorno allo stadio del Grande Torino (i primi divieti sono stati piazzati a partire dal 20 gennaio). Prima con i lavori Smat lungo via Giordano Bruno e poi con le transenne che da tempo costeggiano il lato intorno alla struttura sportiva, per poi risalire - una volta attraversata via Tunisi - fino a piazzale san Gabriele da Gorizia.



Lavori che erano partiti in maniera spedita, ma che - complice forse anche il meteo non proprio clemente - sembrano aver subito una brusca frenata. Gli operai infatti hanno da tempo abbandonato l'area da cui l'intervento è partito, per spostarsi verso la zona delle piscine. Ma i progressi appaiono piuttosto limitati, soprattutto per il tempo impiegato.



Una variabile non indifferente, quella del tempo, perchè il disagio maggiore per chi abita nella zona è proprio quella del parcheggio. Sono stati infatti "cancellati" decine e decine di posti auto in un'area in cui lasciare la macchina non è già di per sé esercizio tra i più semplici. Situazione che si complica quando ci sono eventi all Stadio Grande Torino, oppure all'Inalpi Arena, con relativo richiamo di pubblico (e di vetture).



Un malumore che si sta spargendo soprattutto tramite le pagine social della zona. E nel mirino, in particolare, è finita la zona "originaria" del cantiere, quella all'incrocio tra via Filadelfia e via Giordano Bruno. Qui l'intervento infatti sembra prevedere l'ampliamento della sede del marciapiede, restringendo quella stradale che andrà a realizzare il nuovo incrocio con un'inserzione perpendicolare e non più "a trapezio" come è stata fino a poco tempo fa. "E' vergognoso, è un mese che non c'è più nessuno", dice uno degli utenti. Mentre altri fanno notare come la nuova disposizione degli spazi renderà più difficoltoso il traffico: "Infatti nei giorni scorsi hanno già bocciato".