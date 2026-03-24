Bloomers Spring Art & Music Evening: uera di incontro tra scuole, arte, musica e creatività

Giovedì 26 marzo Little British Bloomers apre le porte alla comunità con un evento dedicato all’arte, alla musica e all’incontro tra realtà educative e culturali del territorio. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, si terrà presso la sede della scuola in Via Giacomo Nel 4, Chieri, e nasce dalla collaborazione tra Little British Bloomers, British Torino e Daisy Scuola Primaria dell’Istituto Pascal di Chieri.

La serata è pensata come un momento di incontro aperto a famiglie, cittadini e curiosi che desiderano conoscere da vicino una realtà educativa internazionale che sta prendendo forma nel cuore di Chieri.

Little British Bloomers è una scuola dell’infanzia bilingue (3–6 anni) che propone un approccio educativo contemporaneo, fondato sul gioco, sull’esperienza diretta e sulla relazione. Qui l’inglese non è una materia da studiare, ma una lingua vissuta quotidianamente attraverso attività, conversazioni e momenti di scoperta condivisi.

L'iniziativa nasce in questo contesto e unisce arte, musica ed educazione in un ambiente informale e accogliente. Durante l’evento sarà inoltre presente un piccolo “kids corner”, dove Nicolene Bunge, direttrice educativa della scuola, proporrà un laboratorio creativo bilingue, ispirato all’incontro tra arte e natura e pensato per coinvolgere i bambini in un’esperienza semplice e sensoriale.

Programma della serata

17:30 – Accoglienza

18:00 – Presentazione delle scuole

18:45 – Performance musicale e visita alla mostra

A seguire rinfresco e momento di incontro

Protagonista dell’esposizione sarà Paolo Cerati, artista attivo a livello internazionale. Dopo aver studiato con Michel Tapié e aver approfondito la propria ricerca in Giappone a contatto con il gruppo Gutai — movimento che ha influenzato profondamente l’Action Painting — Cerati ha esposto in diversi paesi tra cui Francia, Stati Uniti, Belgio e Olanda, entrando in dialogo con figure di rilievo come Man Ray, Andy Warhol e Alberto Burri.

La dimensione musicale della serata sarà affidata a JAY-EE, nome d’arte di Jamal, artista torinese con un percorso che unisce scienza, tecnologia e musica. Dopo gli studi in fisica nucleare all’Università di Torino e l’esperienza in progetti tecnologici innovativi, ha scelto di dedicarsi alla musica aprendo il proprio studio di registrazione e sviluppando un progetto hip hop personale.

Ingresso libero – prenotazione consigliata

Little British Bloomers

Via Giacomo Nel 4 – Chieri

Email: britishbloomers@gmail.com

WhatsApp: 340 285 0264

Website: littlebritishbloomers.com