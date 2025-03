Sei incontri rivolti a studenti, operatori e aziende verso "Moncalieri LavORA"

La Città di Moncalieri, in collaborazione con il Centro per l’impiego, organizza 6 incontri in preparazione della terza edizione di Moncalieri LavORA, prevista l’8 maggio al Pala Expo.

Appuntamenti dal 27 marzo al 14 aprile

Dal 27 marzo al 14 aprile in tre luoghi simbolo della formazione, del lavoro e della comunità: l’Auditorium del Pininfarina in Via Ponchielli, le Botteghe Limone in Via Eduardo De Filippo e la sede del Centro per l’impiego in Corso Savona.

“Moncalieri LavORA, l’expo delle opportunità di lavoro e di formazione, tornerà l’8 maggio. Intanto iniziamo a scaldare i motori e vogliamo mettere tutti nelle migliori condizioni per cogliere le opportunità di questo evento, vista la grande partecipazione delle due edizioni precedenti. Quest’anno la sfida è coinvolgere le aziende che hanno posizioni aperte o che vogliono conoscere le tante opportunità di collaborazione sul territorio”, spiega Silvia Di Crescenzo, Assessora alle Persone e al Lavoro della Città di Moncalieri.

“In attesa di Moncalieri LavORA, il Centro per l'impiego rinnova l'impegno nel supportare le persone in cerca di prima o nuova occupazione con un workshop utile a esplorare le tecniche di autopresentazione, fornire consigli utili per la redazione di un curriculum efficace che valorizzi le competenze, e prepararsi al meglio a un colloquio di lavoro", dichiara Laura Rizzo, responsabile del Centro per l’impiego di Moncalieri.

Studenti, aziende e persone

Due incontri saranno dedicati agli studenti e studentesse a fine corso e agli adulti in formazione, e uno alle persone e alle famiglie interessate alla tematica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Uno sarà specifico per le aziende che vorrebbero attivare percorsi di inclusione lavorativa (borse lavoro, tirocini, inserimenti specifici, bandi regionali), uno sarà dedicato alla preparazione del curriculum e del colloquio e, infine, un ultimo incontro si concentrerà sulle tematiche contrattuali e dei diritti del lavoro.

Per informazioni sui diversi incontri e sulle modalità di partecipazione all’evento dell’8 maggio scrivere a moncalieri.lavoro@comune.moncalieri.to.it o telefonare ai numeri 0116401425-428.

Il calendario completo delle iniziative

1. “Scuola e Lavoro andata e ritorno”

Pensato per i corsisti e gli studenti e studentesse anno di scuola

a cura del CPIA 3, I.T.I.S. Pininfarina, Obiettivo Orientamento Piemonte, Moncalieri Lavoro e Moncalieri Digitale

Giovedì 27 marzo ore 18:00 Sala Auditorium del Pininfarina, Via A. Ponchielli 16. L’ingresso è libero

2. “DSA E LAVORO: Scoprire, conoscere e valorizzare i punti di forza”

Pensato per le persone e le famiglie interessate alla tematica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

a cura di AID e Orienta

Mercoledì 2 aprile ore 15:00 Bottega Limone, Via Eduardo De Filippo, 5

L’ingresso è libero

3. “Skills e talenti. Strategie e tecniche efficaci per la ricerca del lavoro”

Pensato per gli studenti e studentesse che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori

a cura di Obiettivo Orientamento Piemonte

Lunedì 7 aprile ore 15:00 Bottega Limone, Via Eduardo De Filippo, 5

L’ingresso è libero

4. “Servizio Inserimenti Lavorativi: modalità e strumenti di collaborazione tra aziende e servizi sociali”

Pensato per le aziende interessate a percorsi di inclusione lavorativa

a cura dell’Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia

Martedì 8 aprile ore 10:00 Bottega Limone, Via Eduardo De Filippo, 5

L’ingresso è libero

5. “Dal cv al colloquio, prepariamoci insieme!”

Pensato per tutte le persone in cerca di lavoro

a cura del Centro per l’impiego di Moncalieri

Giovedì 10 aprile ore 14:30 al Centro per l’impiego, C.so Savona, 10/d

L’ingresso a questo workshop sarà su prenotazione

6. “Tipologie contrattuali e presa in carico delle persone nella fase di ricerca occupazionale”

Pensato per tutti i lavoratori e le lavoratrici e le persone in cerca di lavoro

a cura delle Organizzazioni Sindacali

Lunedì 14 aprile ore 11:00 Bottega Limone, Via Eduardo De Filippo, 5

L’ingresso è libero