Città della Salute tra i vincitori del Premio FORUM PA Sanità 2021

Le esperienze realizzate sui nostri territori offrono già molte risposte alle domande che assillano le Strutture Sanitarie, sempre più schiacciate tra bisogni crescenti e risorse limitate. Lo testimonia ancora una volta il Premio FORUM PA Sanità 2021, giunto alla sesta edizione, e assegnato quest’anno ai migliori progetti innovativi che applicano il modello “One health digital”, per rispondere ai crescenti bisogni di salute attraverso l’uso intelligente della leva digitale.

ASL di Foggia con “Progetto Diomedee”, ASL di Pescara con “Piattaforma di collaborazione clinica quick webconnect gestione patologie croniche e gestione covid-19”, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino con “Circular Health Approach In Radiology (C.L.E.A.R.)”, Hynnova Srl Società Benefit con “Arianna Suite: Arianna Home Healthcare & Arianna Indoor Optimization”, Ministero della Salute - Direzione per la programmazione sanitaria con “Pon Gov Cronicità”. Sono questi i vincitori del Premio, assegnato nell’ambito di FORUM PA Sanità 2021, l’evento digitale dedicato all’innovazione sostenibile del sistema sanitario nazionale, organizzato da FPA e P4I-Partners4Innovation, società del Gruppo DIGITAL360.

Cinque gli ambiti di questa sesta edizione del Premio: Citizen Journey (i progetti per potenziare le attività di prevenzione, le esperienze di Connected care, Telemedicina e Accoglienza digitale), Data driven Health (le soluzioni di Predictive Analytics, Artificial Intelligence, Digital Twin e tutte le forme avanzate di elaborazione di dati per la sostenibilità del sistema salute), Operations e logistica sanitaria (le soluzioni di logistica dei beni sanitari, di gestione delle operazioni delle strutture sanitarie, di riprogettazione degli spazi per la salute), Governo dell’innovazione e competenze digitali (i progetti che facilitano la governance dei processi di innovazione digitale e la diffusione delle competenze digitali nell’ecosistema salute) e LifeScience (le soluzioni che sfruttano il digitale per indirizzare le sfide della ricerca scientifica).

“Con il Premio FORUM PA Sanità abbiamo dato voce alle idee provenienti dai singoli territori che, nonostante le difficoltà legate alle debolezze dell’attuale modello di assistenza, hanno scelto proattivamente un sentiero di sanità e salute più innovativo e sostenibile – dichiara Mariano Corso, Presidente P4I-Partners4Innovation -. L’avvio del paradigma One health Digital si deve incardinare nel PNRR, coinvolgendo tutti gli attori, anche a livello locale. In questo senso, le tante candidature ricevute rappresentano un ottimo segnale, che testimonia il fermento e la voglia di mettersi in gioco dei tanti attori per innovare il sistema salute nei suoi diversi ambiti”.





Categoria Data-driven health – Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, “Circular Health Approach In Radiology (C.L.E.A.R.)”: il progetto propone lo sviluppo e l'implementazione di algoritmi basati su tecniche di process mining e di intelligenza artificiale, attraverso la valorizzazione dei dati. Questo sistema è in grado di aiutare l'operatore a prendere decisioni più rapide ed accurate in termini di diagnosi, gestione del trattamento e pianificazione dell'attività clinica. Il progetto sarà applicato alle attività di radiologia interventistica extra-vascolare dell'Istituto di Radiologia dell'Università di Torino.