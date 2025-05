Rombano i sogni al Regina Margherita: i grandi piloti delle due ruote sono andati a trovare i piccoli pazienti

Un pomeriggio speciale nei reparti dell’Ospedale Regina Margherita. Grazie all'associazione Amici Dei Bambini Cardiopatici, i piloti Alessio Reboa, Alberto Surra, Luca Pedersoli, Alberto Butti, Josephine Bruno, Alessio Finello, Andrea e Mattia Sorrenti sono andati a trovare i piccoli pazienti nella giornata di sabato per condividere sorrisi, storie, sogni e tanta passione per le due ruote.

La visita rientra nel progetto “Caschi per il Cuore” che ha come portavoce del progetto Marco Bezzecchi, pilota di Moto Gp. “Caschi per il Cuore è una bellissima iniziativa perché dà l’opportunità di regalare un po' di sorrisi e felicità a tutti i bambini che soffrono e alle loro famiglie. Per noi è un grande onore poter partecipare a questo progetto, cercando di dare una mano nel mio piccolo”, affermano i piloti presenti in ospedale.

“Il progetto ‘Caschi per il Cuore’ è aperto a tutti i piloti che lo desiderano e consiste nel visitare i reparti infantile di diversi ospedali, per fare disegni assieme ai bambini che poi saranno riprodotti in modo professionale sui caschi che i piloti utilizzeranno in alcune gare dei rispettivi campionati. In conclusione dei progetti i caschi saranno messi all’asta per beneficenza”, spiegano ideatore del progetto Alessandra Ardelean di E20Motors e collaboratore principale del progetto Massimiliano De Simone di EMG eventi.