Dimessa dall'ospedale, poche ore dopo muore in casa: disposta l'autopsia

Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Paola Valpreda, l'insegnante di italiano del liceo scientifico Gobetti di Torino trovata morta il 14 maggio nella sua abitazione, dove la donna, di 59 anni, viveva sola. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, poche ore prima del decesso, il 12 maggio, era stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria dopo avere accusato problemi gastrici.

Nausea e forti dolori addominali

La docente, figlia dell'ex assessore alla Sanità della Regione Piemonte Mario Valpreda, aveva riferito nausea e dolori addominali e aveva chiesto l'intervento del 118 di Azienda Zero. Dopo alcune ore era stata dimessa dall'ospedale. Da allora non si erano più avute sue notizie. Il 14 maggio i colleghi, allarmati dalla sua assenza, hanno dato l'allarme.

Autopsia per far luce sulla morte

Sul caso la pm Rossella Salvati ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Gli accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione San Donato.