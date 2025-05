Ivrea, cercano di far entrare dei micro cellulari all'interno del carcere: la polizia penitenziaria li intercetta

Nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, è stato segnalato un nuovo tentativo di introduzione dall’esterno di involucri sospetti all’interno della Casa Circondariale di Ivrea. Grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria, sono stati rinvenuti due involucri. Il primo è stato intercettato nella zona dell’intercinta e conteneva un micro-cellulare completo di cavetto per la ricarica. Il secondo, sebbene sia riuscito a superare il muro di cinta, non ha raggiunto i locali passeggi; anch’esso conteneva un micro-cellulare con relativo cavo USB.

L’OSAPP esprime il proprio plauso agli Agenti per l’efficace e immediato intervento, che ha impedito che i dispositivi finissero nelle mani dei detenuti destinatari, i quali li avrebbero potuti mettere in circolazione all’interno dell’istituto. "Ormai le carceri italiane si stanno trasformando in veri e propri call center illegali. La diffusione incontrollata di micro-cellulari è un’emergenza reale che mette a rischio la sicurezza interna e vanifica il lavoro quotidiano del personale penitenziario", dice Il segretario generale dell’OSAPP, Leo Beneduci.