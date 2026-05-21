Salute mentale, il modello dell'Asl To3 diventa un punto di riferimento europeo

Il direttore del Dipartimento Salute Mentale e Patologia delle Dipendenze nel Ciclo di Vita Alessandro Bonansea è stato nominato, quale rappresentante per l’Italia, nella Commissione europea EFPA (European Federation of Psychologists Associations), che si occuperà dei modelli di intervento in salute mentale nell’ambito delle cure primarie. EFPA riunisce a livello europeo tutti i servizi di psicologia e accredita gli psicologi in Europa. La candidatura di Bonansea è stata avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in quanto direttore della Psicologia dell’Asl To3 e dell’innovativo dipartimento che punta a garantire l’unitarietà degli interventi e la continuità terapeutica dei servizi di salute mentale, con particolare attenzione alla psicopatologia di bassa soglia, con focus trasversale all’intero ciclo di vita al fine di assicurare la continuità della presa in carico.

L’Asl To3, grazie a specifici fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte, ha stanziato 246mila euro destinati a potenziare e rendere omogenee sul territorio aziendale le prestazioni di tipo psicologico, dimostrando di avere recepito le linee di indirizzo clinico e metodologico. Il servizio di psicologia, attraverso un’area funzionale dedicata, svolge attività clinica rivolta a persone con disturbi psicopatologici a bassa soglia: è articolato in 5 ambulatori, uno per distretto, al fine di dare la massima copertura alla popolazione dell’Asl To3, con specifico focus su episodi depressivi, le sindromi da attacchi di panico, fobie, disturbi d’ansia generalizzata, dell’adattamento, legati alle fasi del ciclo di vita.

È proprio questa tipologia di approccio terapeutico che sarà al centro dei lavori EFPA a Bruxelles, con l’obiettivo di definire le nuove linee guida per tutti i paesi europei nell’ambito delle cure primarie: un progetto che avrà la durata di due anni e che consentirà di far conoscere le buone pratiche italiane e, in particolare, dell’Asl To3 in questa branca specifica.

«L’incarico conferito al dottor Bonansea è il riconoscimento di un’attività che da anni la Psicologia della nostra Asl porta avanti e la cui visione è stata ulteriormente ampliata e rafforzata con la nascita del Dipartimento Salute Mentale e Patologia delle Dipendenze nel Ciclo di Vita – afferma il direttore generale dell’Asl To3 Giovanni La Valle – Con la creazione di questa nuova struttura si è voluto da un lato rimarcare l’importanza della sinergia e della collaborazione costante dei singoli servizi ospedalieri e territoriali, e dall’altro, allargare lo sguardo e l’attenzione all’intero ciclo di vita della persona con fragilità per garantirle il miglior percorso di cura possibile. Siamo certi che questo incarico a un direttore della nostra Asl consentirà di valorizzare l’esperienza aziendale a livello europeo mettendola al servizio degli altri Paesi».