A Bardonecchia screening congiunto Covid-19 ed Epatite C

L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, nell’ambito della Campagna d’informazione e screening congiunto Covid-19 ed Epatite C, promuove per le giornate di sabato 6 e domenica 7 novembre, al Palazzo delle Feste, una due giorni per valutare l’andamento della pandemia, per studiare la durata degli anticorpi e la forza della risposta del sistema immunitario alla vaccinazione.

L’iniziativa, volta a rendere Bardonecchia sempre più sicura, è organizzata in collaborazione con il Gruppo di Ricerca del professor Giovanni Di Perri, Direttore del Dipartimento Clinico di Malattie Infettive dell’Università di Torino/ASL n. 3 Torino e della Società Medispa, con il contributo non condizionante delle aziende farmaceutiche Abbvie e Gilead.

Lo screening, a partecipazione libera, volontaria e gratuita dei residenti e non e lavoratori in Bardonecchia, è articolato in due test rapidi: uno mirato ad identificare gli anticorpi contro SARS-CoV-2 ed un volto ad identificare gli anticorpi contro il virus dell’epatite C. Il secondo test verrà effettuato solo alla popolazione dai 50 anni in su.

Non possono partecipare all’iniziativa i cittadini sottoposti a quarantena domiciliare e coloro che presentano sintomi febbrili, simil-influenzali o suggestivi di infezione acuta delle vie aeree, mentre è ammessa la partecipazione di coloro che in passato sono stati sottoposti a quarantena, già conclusa o sono guariti dopo infezione da COVID-19.

Per prenotare il proprio giorno e ora di check up occorre collegarsi al link https://prenotazioni.my-icare.com/