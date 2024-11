Al Principi si aspetta Sinner, ma arrivano gli allenatori, Siffredi, Morandi e… Armando Izzo

Via Gobetti ieri è stata presa d'assalto dai sostenitori di Jannik Sinner , il tennista più atteso nella competizione che celebra i Big del tennis mondiale. L'atleta altoatesino ha fatto capolino per qualche secondo, nel tardo pomeriggio, dopo che tifosi erano in attesa, alcuni da dodici ore, fuori dall'hotel.

Oggi nuovi appostamenti, seppur più limitati, per attendere il numero uno al mondo - oggi impegnato in alcune attività private - che, quando è già calato il buio, non si è ancora fatto vedere.

Di prima mattina Sinner ha lasciato l'hotel per dirigersi al J Medical della Juventus per una visita. All'interno delle strutture bianconere avrebbe pranzato, poi un'incursione privata nei dintorni del torinese, parrebbe per giare uno spot in quel di Gassino.