Covid, Cirio: "Le restrizioni non siano per i vaccinati"

Se il Piemonte cambierà colore diventando giallo o arancione, a fermarsi "non dovranno essere i vaccinati". È questo l'appello del presidente della Regione Alberto Cirio, che questa mattina è intervenuto al Dirmei per un convegno dedicato allo sport e Covid. E sarà questo il tema cardine al centro del confronto che i governatori avranno nei prossimi giorni con il Presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Restrizioni ai vaccinati fa venire meno la fiducia"

Quando il governo aveva deciso le restrizioni con il passaggio di colore, come ha voluto sottolineare Cirio, "non esisteva ancora il vaccino". "Se qualcuno deve fermarsi - ha aggiunto - non sono i vaccinati, altrimenti questo vorrebbe dire far venire meno la fiducia nella campagna e non rispettare la scelta dell'85% degli italiani che hanno deciso di vaccinarsi perché credono nella scienza e nelle istituzioni del Paese. Chi si è vaccinato, chi ha fatto la sua parte, non potrà essere colui il quale verrà fermato dalle eventuali restrizioni".

Cirio al Governo: "Non fermate tutti"