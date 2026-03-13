Partnership Piemonte-Polonia, Crosetto e Nicco: "Insieme per nuove sinergie"

Un pomeriggio dedicato alla cooperazione, allo sviluppo industriale e alla creazione di partnership concrete quello che ha visto oggi Piemonte e Polonia confrontarsi, nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte durante l'evento organizzato da Confindustria Polonia, “Decolli Paralleli: from Heritage to Horizon”. Presenti la vice ambasciatrice in Italia, Agnieska Hoppen, l'europarlamentare Giovanni Crosetto, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, molte imprese del settore aerospaziale e diversi rappresentanti della comunità polacca di Torino.

Il Presidente Nicco ha aperto i lavori con un messaggio chiaro: "Italia e Polonia condividono da lungo tempo solidi legami di amicizia, così come rapporti economici e industriali sempre più significativi. Si tratta di una relazione fondata su interessi commerciali, ma anche su una comune visione europea di crescita, innovazione e cooperazione", ha aggiunto Nicco. Rivolgendosi al settore aerospaziale, ha sottolineato come questo sia "uno degli ambiti nei quali questa collaborazione può esprimere al meglio tutto il proprio potenziale. Da un lato, la Polonia sta avviando importanti programmi di investimento; dall’altro, l’Italia e il Piemonte in particolare possono offrire competenze industriali, tecnologiche e scientifiche di altissimo livello".

"Occasioni come questa favoriscono il dialogo tra le imprese, lo scambio di competenze e la costruzione di solide partnership economiche. Il Consiglio Regionale del Piemonte guarda con grande attenzione a tutte le iniziative che rafforzano il ruolo del nostro territorio come luogo di cooperazione, innovazione e dialogo internazionale", ha proseguito Nicco.

A sottolineare l'importanza della dimensione strategica e l'utilità di consolidare possibilità di collaborazione, é intervenuto l'onorevole Giovanni Crosetto: "Il Piemonte è pronto a fare sistema, creare rete e sviluppare sinergie concrete con le imprese polacche. Non si tratta solo di semplici accordi commerciali, ma di costruire una collaborazione reale, dove le capacità tecnologiche e industriali dei nostri territori si incontrano, generando innovazione e nuove opportunità di crescita anche sociale e culturale".

"C'è la volontà di lavorare per addivenire ad accordi commerciali e industriali vantaggiosi per l'Italia, per il Piemonte e per la Polonia, capaci di generare sviluppo economico, occupazione e nuove opportunità di crescita. Quando si incontrano visione, competenza e fiducia reciproca, si creano le condizioni per costruire collaborazioni solide e durature", ha concluso Nicco.