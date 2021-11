Rissa tra ragazzini in piazza Castello: lancio di oggetti e insulti vicino alle "statue" (VIDEO)

Le immagini sono inequivocabili, le urla e gli insulti (che abbiamo deciso di coprire) raggelanti. Succede in piazza Castello, nella zona delle "statue", in prossimità di Palazzo Madama, dove nei decenni tribù diverse di ragazzini si sono dati appuntamento per passare qualche ora insieme. Un tempo regno degli amanti dello skateboard, ma diventato anche cornice di altre tipologie di giovani, la zona si trova quasi all'imbocco di via Po.

Ma da qualche tempo a questa parte, nell'area eletta a proprio "ritrovo", c'è un gruppo di ragazzi finiti nel mirino di altri gruppi, che considerandoli probabilmente troppo "diversi" da loro li fanno oggetto di insulti, beffe, ma anche vere aggressioni, con tanto di lanci di oggetti.Uno degli ultimi episodi è stato immortalato in un video da parte del gruppo che viene "attaccato" e si vedono chiaramente gli altri ragazzini avvicinarsi, insultarli e lanciare oggetti. Le testimonianze di alcuni di questi giovani aggrediti parlano di lancio di lattine, di lividi e di qualche occhio nero. La preoccupazione, anche tra i genitori di questi ragazzi, sta crescendo.Sul caso, alcune segnalazioni sono state inoltrate alle forze dell'ordine, che stanno stanno indagando.