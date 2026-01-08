Aggredisce un controllore sulla linea 3 e lo manda all'ospedale

Alla richiesta di esibire un regolare ticket di viaggio, ha inveito e poi si è scagliato contro un controllore mandandolo all'ospedale. Prima di fuggire via, facendo perdere (almeno per ora) le sue tracce. Pomeriggio di tensione, quello di oggi, in largo Toscana all’angolo con via Borsi, in zona Lucento. Intorno alle 15, a bordo della linea 3 diretta in quel momento verso il capolinea delle Vallette, un assistente alla clientela Gtt è stato aggredito e malmenato da un uomo senza biglietto.

Subito sono scattati i soccorsi: un'ambulanza è intervenuta sul posto e ha trasportato il ferito al pronto soccorso del San Giovanni Bosco, in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia che si sta occupando delle indagini.

L'aggressore, questa volta, potrebbe avere fiato corto. Grazie all’utilizzo della bodycam in dotazione al personale del gruppo Trasporti, sperimentazione di recente approvazione, l’episodio è stato regolarmente ripreso e registrato. Fattore che ha consentito alle forze dell'ordine di scaricare il video e conservarlo per le analisi del caso. "Questo strumento - tengono a precisare da Gtt -, si conferma fondamentale per tutelare il personale, fornendo un supporto concreto alle attività quotidiane di verifica e controllo biglietti a bordo mezzi".