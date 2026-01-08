Incendio corso Re Umberto, non ce l'ha fatta la donna rimasta gravemente ustionata

Ha fatto purtroppo una vittima il terribile incendio scoppiato il 16 dicembre scorso in un palazzo di corso Re Umberto. Dopo aver lottato per oltre tre settimane in gravissime condizioni al Cto, ha perso la battaglia per la vita Ornella Vignolo Lutati, rimasta gravemente ustionata a seguito del rogo.

Oggi i funerali alla Crocetta

Oggi si sono svolti i funerali dell'architetto Vignolo, personaggio molto noto in zona Crocetta e nell'ambiente per aver ridato vita a palazzi storici di via della Rocca e via Mazzini. Per fortuna le altre due persone rimaste ferite nel rogo avevano riportato conseguenze molto meno gravi.