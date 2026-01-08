Auto prende fuoco in mezzo alla strada in corso Maroncelli

Un'auto ha preso improvvisamente fuoco questa sera, 8 gennaio 2026, in corso Maroncelli, tra corso Caio Plinio e piazza Bengasi.

Le fiamme si sono sviluppate in pochi istanti, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio. In molti sono transitati lungo la corsia più lontana dall'incendio, per timore delle esplosioni. "Ho avuto molta paura, non volevo nemmeno attraversare il corso" racconta una donna appena uscita dall'ufficio. Rallentata la viabilità perché il punto in cui è avvenuto l'incidente è in prossimità della strettoia voluta dall'amministrazione per agevolare l'attraversamento dei pedoni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse coinvolgere altri veicoli.

L’auto sarebbe stata avvolta dalle fiamme senza il coinvolgimento di altri mezzi e non si esclude l’ipotesi di un incendio partito autonomamente, forse a causa di un guasto meccanico o elettrico. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a chiarire le cause esatte dell’episodio.