Aria di derby, a Torino: blitz della Polizia e pioggia di Daspo nei confronti degli ultras di Juve e Toro [VIDEO]

Aria di derby, a Torino. Ma purtroppo nel senso più sbagliato del termine. Se infatti sabato si confronteranno sul campo di calcio Juventus e Torino, per la gara di ritorno della stracittadina, in queste ore la Polizia ha eseguito numerose perquisizioni nei confronti degli ultras di entrambe le tifoserie.

Fin dalle prime ore di oggi, in particolare, le operazioni sono scattate in collaborazione con le questure di Asti, Novara, Pavia, Savona, Varese e Piacenza. In tutto, le perquisizioni sono state 23, anche presso le abitazioni delle persone coinvolte.

Rissa davanti alla Gran Madre

Si tratta di ultras di Juventus e Torino indagati per rissa, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e travisamento. Tutto è iniziato in occasione del derby di andata, lo scorso 9 novembre, quando si scatenò una violenta rissa la sera che precedeva la partita. Nei pressi della Chiesa della Gran Madre, erano stati oltre 100 i "tifosi" che si erano fronteggiati utilizzando anche mazze, bastoni, cinture, coltelli e bombe carta.