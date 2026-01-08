 / Cronaca

Recuperati in via Maddalene due alloggi Atc occupati abusivamente

Decisivo l'intervento degli agenti della Polizia locale

Un alloggio, occupato nel mese di dicembre scorso nel complesso di edilizia sociale di via Maddalene 34 a Torino, è stato recuperato ieri dalla Polizia locale e messo in sicurezza, con dispositivi antintrusione, dall'Agenzia Territoriale per la Casa, che ora ne verificherà le condizioni. 

Intanto, un altro tentativo di occupazione è stato sventato questa mattina in un appartamento al primo piano dello stesso complesso. Grazie alle segnalazioni dei residenti, Atc ha potuto recuperare, e mettere in sicurezza, l'alloggio di cui era stata forzata la serratura e che recava segni di occupazione abusiva.

"Il contrasto alle occupazioni senza titolo - dichiara il Presidente di Atc Maurizio Pedrini -  resta indispensabile per garantire la legalità e la civile convivenza. Non possiamo accettare che appartamenti destinati alle famiglie in lista d'attesa siano oggetto di occupazione da parte di persone che non ne hanno diritto". 

"Non daremo tregua a chi scippa il diritto alla casa delle persone bisognose - dichiara l’assessore alla Casa della Regione Piemonte, Maurizio Marrone - Lavorando insieme alle Forze dell’Ordine e agli inquilini, libereremo la città dalle occupazioni abusive”.

Nel corso del 2025 sono stati recuperati 103 alloggi di edilizia sociale, mentre restano occupati, tra Torino e la Città metropolitana, 115 appartamenti, uno dei dati più bassi registrati negli ultimi anni. Nello stesso complesso di via Maddalene, che contava decine di alloggi occupati, grazie a diverse operazioni di ripristino della legalità, il numero si è ridotto a una sola unità.

redazione

