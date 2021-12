Case di Comunità, Sinistra Ecologista: "Case fantasma? Quando la Regione coinvolgerà Città, circoscrizioni e cittadini?"

“Alla Giunta Cirio piace giocare a nascondino? O pensa che siamo al lunapark in cerca di case fantasma? Sembrerebbe, dato che l’Assessorato alla Sanità non solo non condivide, ma nemmeno comunica le sue intenzioni sulle Case di Comunità, costringendo i consiglieri a carpirle con un accesso agli atti”, domanda il Capogruppo di LUV ed esponente di Sinistra Ecologista Marco Grimaldi, in merito al dossier relativo alle 18 Case di Comunità previste a Torino nell’ambito del PNRR. “La verità è che a questo progetto non credono neanche loro: si limitano a dei copia e incolla, come si trattasse di una noiosa pratica di contabilità, quando è in gioco una trasformazione profonda e urgente dei nostri servizi sanitari e sociali”.

“Troviamo inaccettabile non solo l’assenza di coinvolgimento della Città”, commenta la Capogruppo di SE al Comune, Alice Ravinale, “ma il fatto che si immagini sostanzialmente un semplice cambio di nome per poliambulatori e sedi Asl già esistenti, quando la Città si è detta pronta a mettere a disposizione anche aree e immobili di sua proprietà per un potenziamento vero, non solo di facciata, della medicina territoriale. Ci aspettiamo di poter ancora intervenire sull’elenco consegnato”.

“Le Case di Comunità dovrebbero essere il cuore di un’idea di medicina territoriale e sanità di prossimità”, aggiungono i consiglieri circoscrizionali di Sinistra Ecologista. “Come si può cominciare il percorso verso la loro nascita senza una consultazione dei territori, delle circoscrizioni e della Città, dei cittadini e delle cittadine e dei loro bisogni?”.

“La presenza nella lista dell’ex Astanteria Martini di via Cigna è positiva, ma che ne è del Maria Adelaide, che da tempo gli abitanti (più di 90mila) di Aurora, Rossini e Vanchiglia chiedono – con cognizione di causa – di avere a disposizione come hub sanitario per sanare la carenza di servizi che affligge da anni quelle zone?”, domanda la consigliera Chiara Gasparri, coordinatrice della II Commissione per SE alla Circoscrizione 7.