"Maggioranza in crisi: la Circoscrizione 5 senza consiglio da oltre un mese"

Continuano le polemiche sulla inusuale situazione della Circoscrizione 5. L'ultima a lanciare una stoccata, via Facebook, è l'ex coordinatrice al Commercio, oggi consigliera in minoranza, Carmela Ventra.

"Ormai da oltre un mese in Circoscrizione 5 non si convoca più un consiglio e non per mancanza di atti ma per evidente mancanza di numero legale dovuto ad una maggioranza purtroppo sempre più vacillante - così Ventra -. Proprio un paio di giorni fa ho voluto sollecitare con una nota protocollata, la richiesta di un consiglio che a differenza di mesi fa, che si programmava una volta alla settimana, l'ultimo risale al 13 febbraio 2025. Il territorio ha bisogno di risposte e non è possibile accettare che alla 5 nulla possa più andare avanti perché nessuno è in grado di assumersi delle responsabilità".

Ventra ha poi allegato diversi suoi atti "protocollati ancora prima dello scorso consiglio e che - lei dice -, volutamente non sono stati inseriti nell'ordine del giorno. Questo assenteismo rappresenta una mancanza di responsabilità nei confronti di un territorio che ha bisogno di continue risposte e risoluzioni ai problemi".

Le spine

Dall'inizio del mandato ben tre coordinatori hanno lasciato la giunta (la stessa Carmela Ventra, Luigi Borelli e Stefano Subbiani). "Mi consola sapere che non fossi io la pazza squilibrata ma che a questo punto il problema è dipeso da altro - rincara Ventra -. Mi auguro che qualcuno trovi una soluzione quanto prima, senza tempestare chi è uscito dalla maggioranza per passare dall'altra parte semplicemente per un trattamento sbagliato. Bisogna avere innanzitutto rispetto per le persone e poi la matematica non è un'opinione e chi ha studiato ingegneria dovrebbe saperlo bene che trattando male uno, poi l'altro, poi l'altro ancora... la maggioranza non solo si esaurisce, ma non esiste".