Insane Film Club: la proiezione "al buio" al CineTeatro Baretti

Dopo il successo della prima proiezione, Insane Film_Club, costola del Torino Underground Cinefest, ritorna venerdì 10 dicembre, alle ore 21, al CineTeatro Baretti col film CXC_002.

Il secondo appuntamento filmico al buio, durante il quale non saranno rivelati né il titolo né il nome del regista.

A seguire Q&A con i protagonisti condotto dal giornalista Annunziato Gentiluomo.

Un film indipendente italiano distribuito in Germania, Svezia, Corea, Polonia, Spagna, Austria, Taiwan, Usa e Canada.

CXC_002 è stato selezionato anche all’Hot docs e al Biografilm Festival.

“La prima di Insane è stata un vero successo. Un sold out che ci ha galvanizzato! Il pubblico torinese, da sempre attento e curioso, ci ha infatti seguiti con entusiasmo. Sono certo che ci sarà una buona risposta anche venerdì 10 dicembre perché gli appuntamenti come INSANE regalano emozioni forti e inaspettate. Il nostro spettatore non sa cosa vedrà. Dovrà mettersi in gioco, uscire dalla zona di comfort e affidarsi a noi completamente. Siamo degli insani, ma non così insani”, precisa il regista Mauro Russo Rouge, ideatore e direttore artistico del Torino Underground Cinefest.

Per accedere alla proiezione, basta registrarsi su Eventbrite.it, a questo URL https://www.eventbrite.it/e/<wbr></wbr>biglietti-torino-underground-<wbr></wbr>insane-film-club-cxc-002-<wbr></wbr>213474426757

Per informazioni, è possibile scrivere info@tucfest.com.