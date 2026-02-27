Otto Marzo, Giornata Internazionale della Donna: tutte le iniziative organizzate a Grugliasco

In occasione della Giornata Internazionale della Donna sono diversi gli appuntamenti organizzati in città. Si comincia domenica 1° marzo alle 15,30 allo Chalet Allemand nel parco culturale Le Serre di via Tiziano Lanza 31, con “Sette Sfumature di Loro”, Sette Libri, Sette Uomini, proposto dall'Associazione Se Non Ora Quando? - Zona Ovest Grugliasco.

Si prosegue venerdì 6 marzo alle 20,30 al teatro Perempruner di piazza Matteotti 39 sempre con l'Associazione Se Non Ora Quando? - Zona Ovest Grugliasco che presenta PortAPPorta, un salotto televisivo surreale dove incontrare figure immortali di Dante.

Domenica 8 marzo, dalle 15,30 alle 18,30, Genitori d'Altro Tempo presenta, con la collaborazione della Cooperativa Il Margine, “Pizzico e Pollice”, laboratorio di ceramica in ricordo di Daniela, una delle mamme fondatrici del gruppo. L'appuntamento è al Giardino d'Altro Tempo nel parco Porporati.

E sempre domenica 8 marzo alle 17 Viartisti Teatro presenta, nell'ambito del cartellone Scena Corsara al teatro Perempruner, “Donne ordinariamente straordinarie”, ideato dall'assessora alla Cultura Anastasia Rita Guarna e coordinato da Viartisti Teatro. Sarà una staffetta di letture a cura delle associazioni, dei comitati spontanei del territorio, di alcune consigliere comunali e di alcune giovani donne intervallate dalle musiche dell'associazione Musica Insieme Aps.