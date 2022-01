Esiti dei tamponi, troppi accessi al sito: rischio tilt per il portale di Salute Piemonte

Un boom di tamponi e (quasi come un'eco) un boom di collegamenti al portale Salute Piemonte per conoscere gli esiti del test anti Covid. Ecco perché, da questa mattina, si sono registrate alcune difficoltà nel raggiungere il portale della Regione, tra pagine che davano errori di connessione o rallentamenti nella risposta.



Rischio tilt per "troppi accessi di utenti in contemporanea", spiegano dall'assistenza. E la cosa non stupisce, soprattutto se si considerano le tante persone che nei giorni scorsi si sono recati nei vari punti adibiti alla realizzazione del tampone.

Lunghissime le code all'hotspot di via Plava 151, per esempio. Ma non solo. Con tanto di mugugni e proteste.