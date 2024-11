Tir prende fuoco in galleria sulla Torino-Bardonecchia: 4 persone intossicate, tra cui due bambini

Paura nella notte sull'autostrada Torino-Bardonecchia: un tir ha infatti preso fuoco in una galleria, il tunnel Cels, nei pressi di Exilles, in direzione Francia.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che fortunatamente sono riusciti a portare in salvo le sette persone coinvolte, che erano rimaste bloccate all'interno della galleria, nelle aree di sicurezza. Si tratta di due camionisti e una famiglia di 5 persone, madre padre e 3 bambini.

In quattro, due adulti e due bambini, sono finiti in ospedale a Susa con una grave intossicazione.

L'autostrada è già stata riaperta questa mattina, con l'istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Ma chiaramente la galleria Cels resterà chiusa in direzione Bardonecchia finché tutti i resti del Tir non verranno rimossi e la strada tornerà percorribile senza rischi per gli automobilisti.