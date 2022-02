Caro bollette, Draghi annuncia intervento del governo: "Non dimentichiamo difficoltà di famiglie e imprese"

Il governo ha pronto un intervento per contrastare il caro energia e il conseguente aumento delle bollette elettriche. Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi questa mattina a Genova nel suo corso del suo intervento a palazzo San Giorgio.



"Il governo - ha detto Draghi - non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell’energia elettrica, e volevo utilizzare questa circostanza per dire che il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni".



L'aumento delle bollette, annunciato a settembre, proprio a Genova, dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, ha messo in ginocchio le famiglie, ma anche le imprese.