No Tav secondo "tradizione", capodanno di disordini al cantiere di Chiomonte

Tra le tante tradizioni di Capodanno a Torino e provincia, non è mancato nemmeno quella in salsa No Tav. Il menu? Sempre lo stesso: gli attivisti che si oppongono alla realizzazione della Torino-Lione si sono dati appuntamento in tarda serata in val di Susa per poi dare vita a proteste e disordini.



In particolare, al cantiere di Chiomonte i No Tav hanno effettuato la "solita" battitura delle reti, per poi cercare di danneggiare le recinzioni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno sparato alcuni lacrimogeni per ricondurre la situazione alla normalità.