Magliano: "La politica ascolti il grido d'allarme delle attività di noleggio con conducente"

"Quando questa Giunta Regionale intende sostenere un comparto sa trovare le necessarie risorse: lo ha dimostrato in questi due anni di pandemia. Ora chiediamo che anche le attività di Noleggio con Conducente rientrino davvero tra le priorità, essendo state duramente colpite dalla crisi ed essendo strategiche per la ripartenza del comparto turistico e dell'economia regionale tutta", dichiara il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.

"Domani alle 10 in piazza Castello a Torino gli operatori NCC (Noleggio con Conducente) manifesteranno per chiedere, finalmente, l'attenzione della politica: la loro è una giusta protesta. Come Moderati in Consiglio Regionale avevamo chiesto alla Giunta di sostenere il comparto, promuovendo per esempio l'ipotesi del voucher".

"Dopo due anni di gite scolastiche, congressi, viaggi culturali e altre tipologie di spostamenti - turistici e d'affari - cancellati, ci aspettiamo che la Giunta Regionale risponda alle richieste di incontro da parte dei rappresentanti del settore", conclude Magliano.