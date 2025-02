Dal centro ragazzi ai campi sportivi, ecco il patto che rilancerà piazza Livio Bianco

" Vogliamo che questi luoghi tornino a essere punti di riferimento per il quartiere e siamo soddisfatti che questa coprogettazione diventerà a breve realtà - continua Raia -. Il Lilliput diventerà una vera e propria Portineria Sociale, un punto di riferimento per chi vive nel quartiere. Sarà un posto dove trovare supporto, informazioni, ma anche un luogo di incontro per creare comunità ”.

Il patto non si limiterà a sistemare gli spazi: ma li riempirà di vita. Ci saranno tornei sportivi, laboratori per bambini, eventi culturali e campagne di solidarietà. "Mirafiori ha bisogno di luoghi di aggregazione e noi stiamo facendo in modo che questi spazi tornino a essere vissuti - conclude Raia -. Da luoghi abbandonati a poli di socialità: il nostro obiettivo è restituire ai cittadini spazi di aggregazione che oggi versano in condizioni di degrado. Il plus di questo progetto è che saranno gli stessi ragazzi e le stesse ragazze a contribuire nella riqualificazione delle aree. Stiamo lavorando, di concerto ai firmatari del patto, perché abbiano spazi dignitosi ma soprattutto affinché sentano questi luoghi come propri, come un bene comune".