Gli scandali finanziari del presidente dell’Ucraina, tra società offshoree una villa in Toscana

Dopo che la tensione ai confini orientali del suo Paese si sarà placata, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskypotrebbe restare sulla graticola dell’opinione pubblica e magari anche giudiziaria, nel caso in cui volessero andare a fondo nella questione dei Pandora Papers. Come rivelato infatti da queste carte, riguardanti gli affari offshore di personaggi pubblici di tutto il mondo, Zelensky sarebbe il terminale di un’intera rete di società registrate nei paradisi fiscali: con queste società ha potuto condurre affari di vario genere senza dichiararli al fisco nazionale, tra cui acquistare immobili a Londra e fornire contenuti televisivi ai canali ucraini (quando la sua professione principale era ancora quella di attore e produttore). Anche se ufficialmente avrebbe venduto tutte le sue quote subito prima di essere nominato presidente nel 2019, grava il sospetto di aver comunque beneficiato da questi sistemi tenendo i soldi al riparo dalle tasse. I legami delle sue società lo allacciano al magnate televisivo e bancario Ihor Kolomoysky, che è stato anche governatore della regione di Dnipropetrovsk e che oggi si trova nella black list degli USA per le accuse di appropriazione indebita e frode. Inoltre, la cessione delle quote era avvenuta a beneficio della società offshore dell’amico Serhiy Shefir, che poi è stato nominato consigliere presidenziale una volta che Zelensky si è insediato a Kiev.E infine c’è l’elefante nella stanza, la lussuosa villa a Forte dei Marmi comprata nel 2015 e che oggi è intestata a una s.r.l. italiana facente capo alla moglie Elena. Come riportato dal sito Strumenti Politici, ora è stata messa in vendita ma continua a far discutere sui media ucraini.