Santena fa rete per il sociale: commercianti, RSA e Comune uniti per i progetti di animazione 2026

Una comunità che si stringe attorno ai suoi anziani e trasforma la solidarietà in azioni concrete. È questo lo spirito delle iniziative promosse dalla RSA Anni Azzurri e dalla Residenza Avv. G. Forchino, in sinergia con il Comune di Santena, che hanno attivato sul territorio due progetti di raccolta fondi – il salvadanaio solidale e il banco di beneficenza – finalizzati a sostenere i progetti di animazione e socializzazione per l’anno 2026 dedicati agli ospiti delle strutture.

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare sentitamente tutti i commercianti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, dimostrando ancora una volta quanto il tessuto economico locale sia parte viva e responsabile della comunità.

«Questa iniziativa dimostra quanto il lavoro di rete sia fondamentale per costruire una comunità inclusiva e attenta. Il coinvolgimento dei commercianti, delle RSA e dei volontari racconta una Santena capace di prendersi cura delle persone, valorizzando il senso di responsabilità condivisa e la vicinanza alle fragilità», sottolinea Alessia Perrone, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Santena.

I commercianti che hanno donato i buoni per il banco di beneficenza

Farmacia Cavour

Il Forno Pollone

Tennis Club Santena

Parrucchiera Mai di Lunedì

Caffè Orchidea

Pasticceria La Dolce Vita

Parrucchiere Mosso

Pizzeria Ristorante Lo Spuntino

Fioraia Maison Fleurie

Ottica Matteotti

Edicola L’Informazione

Erboristeria Antica Spezieria

Gelateria Cuore Blu

Feyles

SER

Tabaccheria Corniglia

Gli esercizi che ospitano i salvadanai solidali

CRAI – via Cavour 76

Caffè Costadoro – piazza Martiri della Libertà

Tabaccaio Iquos – piazza Martiri della Libertà 14

Camillo Caffè – via Vittorio Veneto 21

Caffetteria Cavour – via Cavour 79

Cartoleria Tosco – via Cavour 91

Frutta e Verdura da Said – via Cavour 99

Macelleria Corniglia – via Cavour 65

Erboristeria Euskadi – via Cavour 60

Abbigliamento Ribelle – via Cavour 46

Pastificio Laigueglia – via Cavour 33

Gastronomia I Sapori – via Cavour 31

Macelleria Leonardi – piazza Martiri della Libertà 3

Caffetteria Bin Ciapà – via Cavour 55

Farmacia Cavour – via Marta Tana 6

I salvadanai verranno raccolti dopo l’Epifania, mentre i buoni donati saranno estratti in occasione della festa “Regala un sorriso”, che si terrà mercoledì 17 dicembre presso la RSA Anni Azzurri e giovedì 18 dicembre presso la Residenza Avv. G. Forchino. La RSA Anni Azzurri, per l’occasione, ha allestito la struttura con luminarie ecosostenibili, un presepe nel salone principale e un originale selfie wall natalizio. A partire dalle 15.30, l’intrattenimento musicale sarà curato da Enrico Avataneo, seguito dai saluti istituzionali, dal passaggio di Babbo Natale a cura della Pro Loco, da alcune sorprese dedicate agli ospiti e da una ricca merenda. La Residenza Avv. G. Forchino, grazie al prezioso contributo dei volontari dell’associazione A.V.O., è stata addobbata con alberi di Natale e decorazioni nei diversi spazi della struttura. La festa di Natale del 18 dicembre ospiterà l’estrazione dei biglietti del banco di beneficenza e una merenda con panettone, pandoro e crema chantilly. A completare il calendario, sabato 20 dicembre si terrà il concerto di Natale del Coro del Castello di Rivoli. «Le animatrici delle due strutture evidenziano come i fondi raccolti consentiranno di rafforzare la programmazione delle attività per il 2026, ampliando i laboratori ricreativi, espressivi e musicali, con un’attenzione particolare alla socializzazione e al benessere degli ospiti. «Investire in progetti di animazione significa investire nella qualità della vita, nelle relazioni e nella dignità delle persone anziane. Come Amministrazione continueremo a sostenere iniziative che mettono al centro il benessere, la partecipazione e il valore umano del tempo condiviso», conclude Alessia Perrone, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Santena.



