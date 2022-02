Covid, la morsa si allenta su Torino: "5 terapie intensive occupate in Città della Salute, in 7-10 giorni forse tutto sarà alle spalle"

"Siamo pronti a ripartire, anzi siamo già ripartiti e speriamo di recuperare in fretta questo gap". Così Giovanni La Valle, direttore generale della Città Della Salute di Torino fa il punto sui servizi sanitari cittadini ora che l'ultima ondata di pandemia sembra allentare la sua morsa sul nostro territorio.

Dal bollettino regionale di ieri, infatti, sono 49 le persone ricoverate in terapia intensiva in tutto il Piemonte. Mentre 1223 sono i ricoveri nei reparti non intensivi.

Speriamo di lasciarci la crisi alle spalle in 7-10 giorni

"La macchina sta tornando sui binari della normalità, nel giro di un paio di settimane i ricoveri da Covid sono scesi notevolmente in tutto il territorio e siamo ottimisti: nei prossimi 7-10 giorni possiamo lasciarci alle spalle questa situazione", dice ancora La Valle.

Solo 5 i ricoveri in terapia intensiva

E aggiunge: "I servizi torneranno assolutamente a come erano prima: come tutte le altre aziende sanitarie anche noi ci stiamo organizzando e abbiamo già riconvertito un reparto da Covid a no Covid. Abbiamo ancora più di cento ricoveri di persone positive, anche se i posti occupati presso le terapie intensive sono solo cinque e stiamo procedendo nella riconversione dei reparti destinati alle cure Covid per dare un'accelerata e riportare i servizi e le terapie normali".