Domenica la prevenzione cardiovascolare scende in piazza: tutti gli appuntamenti del Torinese

Domenica 17 maggio la prevenzione cardiovascolare scende in piazza in tutto il Piemonte con “Le Oasi della Salute”, una giornata di screening gratuiti, informazione, attività sportive e momenti dedicati ai corretti stili di vita.

Dopo l’edizione pilota dello scorso anno a Torino, il progetto cresce e coinvolge contemporaneamente 15 spazi piemontesi di 14 città differenti, con il supporto istituzionale della Regione Piemonte e la collaborazione delle Aziende sanitarie regionali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare la prevenzione vicino ai cittadini, rendendo più accessibili controlli, consulenze e informazioni sui principali fattori di rischio cardiovascolare.

Nel 2025 la prima edizione aveva coinvolto circa 80 clinici volontari, con 450 cittadini visitati nell’Oasi Screening, 130 partecipanti all’Oasi Sport, 240 cittadini coinvolti nell’Oasi Informativa e circa 400 ulteriori presenze tra manifestazione e laboratori. Nel 2026 il progetto si amplia coinvolgendo Torino (2 sedi), Carmagnola, Cirié, Rivoli, Alessandria, Casale Monferrato, Asti, Biella, Cuneo, Alba, Savigliano, Novara, Vercelli e Verbania.

Durante la giornata saranno disponibili, a seconda delle sedi, check-up cardiovascolari gratuiti, misurazione della pressione arteriosa, rilevazione della glicemia capillare, profilo lipidico rapido, elettrocardiogramma a riposo, valutazione del rischio cardiovascolare globale e consulenze personalizzate con cardiologi, medici, infermieri e altri professionisti sanitari.

Accanto agli screening saranno proposte attività dedicate allo sport, alla nutrizione, all’informazione sanitaria, alla prevenzione, ai bambini e ai ragazzi, con il coinvolgimento di associazioni, enti locali, farmacie, volontari e realtà del territorio

Le iniziative nel Torinese

Carmagnola – ASL TO5

A Carmagnola l’appuntamento è al Parco Cascina Vigna, dalle 9.30 alle 17, con check-up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione fino a esaurimento posti. Saranno presenti medici e infermieri dell’ASL TO5 per test, valutazioni e consulenze dedicate alla prevenzione cardiovascolare e ai corretti stili di vita.

Nel corso della giornata saranno attive diverse aree: Oasi Informativa, con approfondimenti su prevenzione cardiovascolare, diabete, ipertensione, alimentazione, attività fisica, uso appropriato dei farmaci e prevenzione cerebrovascolare; Oasi Screening, con misurazione della pressione, glicemia, profilo lipidico, BMI, circonferenza addominale, ECG e valutazione del rischio cardiovascolare; Oasi Sport, Oasi Teen, Oasi Nutrizione, Oasi Virtuale e Oasi Relax.

Cirié – ASL TO4

A Cirié “Le Oasi della Salute” si svolgeranno a Villa Remmert, in via Antonio Rosmini 3, dalle 9.30 alle 17, con check-up cardiovascolari e attività gratuite senza prenotazione fino a esaurimento posti.

L’ASL TO4 proporrà visite di screening cardiovascolare, un’area dedicata agli stili di vita sani e alla corretta alimentazione, laboratori, ricette e consulenze, spazi di approfondimento con medici, farmacisti, dietisti e infermieri di famiglia e comunità, informazioni sull’uso corretto dei farmaci, laboratori di galenica e quiz interattivi per bambini e ragazzi, oltre ad attività dedicate a sport e movimento.

Rivoli – ASL TO3 e AOU San Luigi Gonzaga

A Rivoli l’appuntamento è presso la Sala Consiliare della Città di Rivoli, il Parco Turati e Villa Cane d’Ussol, in via Capra 27, dalle 9.30 alle 17, con check-up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Medici e infermieri dell’ASL TO3 e dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano saranno a disposizione dei cittadini per consulti e screening dedicati alla salute cardiovascolare. Accanto alle visite, saranno proposte attività per tutte le età, tra cui Oasi Sport, Oasi Nutrizione, Oasi Informativa e Oasi Pharma Teen, in collaborazione con le associazioni locali.

Torino Nord – ASL Città di Torino e Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano

A Torino una delle due tappe de “Le Oasi della Salute” si svolgerà in via Stradella 192 nella sede della Circoscrizione 5, con un programma dedicato in particolare all’informazione e alla sensibilizzazione sui principali temi della prevenzione cardiovascolare.

L’Oasi Informativa prevede, dopo l’accoglienza alla cittadinanza e il taglio del nastro con le autorità, approfondimenti scientifici a cura di medici cardiologi, medici dello sport, della prevenzione e farmacisti. Tra i temi trattati: aderenza terapeutica, dislipidemie, vaccinazione nella popolazione fragile, prevenzione cardiovascolare, movimento e riduzione del rischio cardiovascolare, controllo del colesterolo, ipertensione arteriosa, fattori di rischio e stili di vita protettivi.

Torino Sud – ASL Città di Torino e AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

La seconda tappa torinese sarà ospitata al Palazzetto Le Cupole di via Artom 111e offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente screening cardiovascolari e misurazioni della pressione, con il supporto di specialisti che forniranno indicazioni per gestire eventuali alterazioni. La giornata includerà un programma di approfondimenti scientifici rivolto ai cittadini e dedicato alla prevenzione, alla corretta informazione sanitaria e ai principali fattori di rischio cardiovascolare.

Nel corso della giornata si parlerà di uso corretto dei farmaci da banco, intelligenza artificiale al servizio della cura, ipertensione arteriosa, prevenzione cardiovascolare, nutrizione e salute del cuore, attività fisica, vaccinazione nella popolazione fragile e prevenzione primaria e secondaria. Sono inoltre previste “pillole di salute” con video informativi su dislipidemie, movimento, colesterolo, ipertensione e stili di vita protettivi.

Informazioni e approfondimenti

https://www.leoasidellasalute.it/